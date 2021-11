Black Friday, Super Mario 3D World + Bowser’s Fury in offerta al 18% di sconto

Torna disponibile in occasione del Black Friday di Amazon Super Mario 3D World + Bowser's Fury per Nintendo Switch, al prezzo scontato di 48,99 euro (e potrai risparmiare altri 2,45 euro al check-out). Pubblicato nel febbraio del 2021 in occasione del 35° anniversario di Super Mario Bros, il titolo altro non è che un porting migliorato di Super Mario 3D World – rilasciato ufficialmente per Wii U – che include anche la nuova campagna Bowser's Fury.

Parti nuovamente all'avventura con Mario, Luigi, Peach e Toad per salvate le Princifate ed entra in un mondo di gioco completamente migliorato per un'esperienza ancora più coinvolgente. Sono infatti disponibili nuovi power-up, come quello che permette a Mario di trasformarsi in un Gatto e scalare le pareti, che si uniscono a quelli classici ed immancabili. Altre migliorie prevedono una velocità di corsa più elevata, la possibilità di raggiungere nuove altezze con la super campanella e un miglioramento generale dei comandi di movimento.

Un'altra delle tante novità è la possibilità di giocare insieme ad amici vicini o lontani grazie alla modalità multiplayer sia wireless che online, disponibile per la prima volta in assoluto. Bowser's Fury è invece una avventura a sé, che si svolge in una location completamente inedita, ovvero le Isole di Sgattaiolago. Vesti i panni di Bowser Junior per liberare Bowser dalla sua inusuale furia. Super Mario 3D World + Bowser's Fury per Nintendo Switch è in offertissima grazie alle promozioni dedicate al Black Friday al prezzo di 48,99 euro invece di 59,99. In più, in fase di check-out potrai risparmiare altri 2,45 euro.