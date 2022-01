Blizzard svela il suo prossimo progetto: un survival game ambientato in "un nuovo universo"

Blizzard ha annunciato di essere al lavoro sullo sviluppo di un nuovo progetto, ambientato in un “nuovo universo” narrativo inedito. La notizia è stata condivisa sul sito web ufficiale di Blizzard: si tratterà di un nuovo titolo tripla A survival, un genere che ha raccolto discreta popolarità negli ultimi tempi. Nessun titolo ufficiale è ancora stato rivelato, ma è sicuro che verrà rilasciato per PC e per “console”, senza però specificare effettivamente quali. Anche se, dopo la recente acquisizione da parte di Microsoft di Activision Blizzard, è probabile che vedrà la luce su Xbox.

Di seguito, il comunicato ufficiale pubblicato online.

Blizzard sta per imbarcarsi verso la sua prossima missione. Partiremo per un viaggio in un universo completamente nuovo, un nuovissimo gioco survival per PC e console. Un luogo pieno di eroi ancora da conoscere, di storie ancora da raccontare, di avventure ancora tutte da vivere. Un enorme reame di possibilità in attesa di essere esplorate. Tutte le storie hanno bisogno di qualcuno che le racconti. E tutti i mondi hanno bisogno di qualcuno che li costruisca. E se questo qualcuno fossi tu? Per trent'anni Blizzard ha creato universi per milioni di giocatori di tutto il mondo. Ciò ha richiesto diversi team di sviluppatori disposti a prestare le proprie voci, ad ascoltare e a essere ascoltati. Questa è la nostra missione.

Blizzard è alla ricerca di figure professionali

L'annuncio è stata anche l'occasione per reclutare nuovi professionisti che collaborino allo sviluppo del progetto. Sul sito web, infatti, sono state aperte circa una decina di posizioni, dall'Environment Artist al Level Designer, fino al Senior Software Engineer. Requisito principale? Avere una passione per i giochi survival. “Vorresti unirti a un team di sviluppatori esperti e ricchi di spirito di collaborazione, nelle prime fasi di un nuovo progetto in un nuovo mondo… e partecipare alla scrittura del prossimo capitolo della storia di Blizzard? – si legge nella pagina dedicata –. Questa è la tua chiamata all'avventura. Come risponderai?”.