Il 2022 dell'industria videoludica è iniziato in un modo a dir poco scoppiettante. Dopo il connubio tra Take-Two e Zynga arriva la notizia che può davvero stravolgere il mercato: confermando i rumor delle precedenti ore, Microsoft ha annunciato l'acquisizione di Activision Blizzard.

Il valore complessivo dell'operazione è di 68.7 miliardi di dollari (95 dollari per azione), una cifra da capogiro che consente al gigante di Redmond di assumere il controllo di brand come Call of Duty, Crash Bandicoot, Overwatch, Diablo ed Hearthstone, per citare qualche titolo.

E non è da dimenticare il mercato mobile, poiché sono incluse nell'acquisizione anche tutte le sussidiarie. Tra queste c'è King, l'azienda che ha realizzato Candy Crush e giochi simili.

Oggi è una giornata storica. Siamo felici di annunciare che i franchise famosi in tutto il mondo, oltre che il talentuoso personale di @ATVI_AB, si uniscono al Team Xbox. Per ulteriori i dettagli: https://t.co/BxIppsObLB https://t.co/NplEQ0aYRZ — XboxItalia (@XboxItalia) January 18, 2022

L'acquisizione, nonostante sia stata già annunciata dai diretti interessati, verrà completata solo nel 2023, una volta ottenuto il consenso degli organi preposti (proprio come nel caso di Zenimax).

Con il comunicato pubblicato sul blog ufficiale di Xbox, Phil Spencer conferma che tutti i titoli Activision Blizzard arriveranno presto su Game Pass. E i nuovi molto probabilmente già al lancio.