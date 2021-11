Bomba di fine early Black Friday: il mouse Corsair M65 PRO RGB scende a 39€

Per l'ultima giornata di early Black Friday, Amazon propone un'offerta bomba. Il mouse da gaming Corsair M65 PRO RGB in sconto del 43%, a soli 39,99 euro. Un vero affare se consideriamo l'alta qualità del prodotto che, da listino, costerebbe 69,99 euro.

Ciò che lo contraddistingue dalla concorrenza è il sensore ottico specifico per gaming che consente un'accuratezza di tracciamento precisa al singolo pixel. Il sensore, che raggiunge fino a 12000 DPI, è regolabile in modo tale da adattarsi alle singole esigenze di ogni utente. Altra chicca di questo gioiellino tech è il sistema avanzato di regolazione del peso: tre zone nella parte inferiore del mouse consentono di personalizzarne il peso e impostarne il baricentro, da regolare in base all'esperienza e allo stile di gioco.

Il mouse M65 PRO RGB è progettato in modo tale da avere punti di contatto ad attrito ridotto. Ciò garantisce un'ottima sensazione d'uso, per movimenti agili e precisi senza il minimo sforzo. Questo ottimo mouse vanta anche un telaio in alluminio unibody, che lo rende un prodotto davvero leggero ma – al tempo stesso – estremamente resistente. Infine, con ilsoftware dedicato Corsair ICUE potrai controllare l'illuminazione RGB che risulta vivida e assolutamente dinamica. Il programma supporta programmazione macro e la sincronizzazione dell'aspetto luminoso con periferiche esterne (ad esempio cuffie), sistemi di raffreddamento e ventole Corsair che a loro volta possiedono un sistema di illuminazione.

In poche parole un ottimo prodotto, veloce e maneggevole e di alta qualità certificata Corsair, da anni leader nel settore del gaming. Puoi acquistare il mouse Corsair M65 PRO RGB a soli 39,99 euro invece di 69,99 euro, ma se vuoi approfittare dell'offerta, affrettati: l'early Black Friday di Amazon sta per terminare!