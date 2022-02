Logitech G305: ottimo mouse da gaming in OFFERTA (-44%)

Il Logitech G305 si trova in offerta su Amazon a 34,99€, con uno sconto del 44% e ben 27 euro di risparmio rispetto al prezzo solito.

Questo G305 rappresenta la scelta migliore su questa fascia di prezzo, l'unico mouse da gaming wireless che costa così poco. Monta un sensore HERO da 12.000 DPI, una soluzione piuttosto efficace per tutti i generi videoludici, inoltre offre ben 2 tasti aggiuntivi lungo il lato sinistro e un pulsante centrale per regolare la sensibilità del sensore.

Disponibile in tante varianti di colore, l'ottimo Logitech G305 si connette al PC via ricevitore wireless a 2.4GHz e offre prestazioni molto simili alle soluzioni cablate, con una latenza e un input lag ai minimi termini. Per alimentare la periferica sono sufficienti 2 batterie stilo AA, che garantiscono un'autonomia complessiva di ben 250 ore.

Oggi è possibile acquistare il mouse wireless Logitech G305 in offerta su Amazon a 34,99€, con spedizione gratis per i clienti Prime e consegna entro 1-2 giorni lavorativi.

