Bomba early Black Friday: mouse da gaming Logitech G305 LIGHTSPEED al minimo storico

Continuano le offerte dell'early Black Friday di Amazon, che ci portano una nuova bomba: il potentissimo mouse da gaming Logitech G305 LIGHTSPEED in fortissimo sconto del 52%: soltanto 29,99 euro invece di 71,99 (il minimo storico) per uno dei migliori mouse nella sua fascia di prezzo. Il fiore all'occhiello del Logitech G305, nonché la caratteristica che salta più all'occhio, è la presenza di sensore ottico HERO, che offre fino a 10 volte più efficienza energetica rispetto ad altri mouse gaming, grazie all'IPS 400 e alla sensibilità fino a 12.000 DPI. Davvero un livello superiore.

Questo ottimo mouse da gaming è dotato di tecnologia LIGHTSPEED Wireless ultraveloce, che regala un'esperienza di gioco senza lag sfruttando la velocità di aggiornamento fino a 1 ms. Altra caratteristica interessante è la batteria a lunghissima durata: fino a 250 ore di gioco continuo con una sola batteria AA. Risparmierai anche sull'acquisto di batterie e non dovrai più preoccuparti di rimanere senza energia. Il Logitech G305 vanta un design ultraleggero (soltanto 99 grammi), pratico e compatto: per connetterlo al proprio dispositivo è necessario un ricevitore nano USB (incluso nel prezzo), molto utile anche in mobilità per giocare ovunque ci si trovi.

Il mouse da gaming Logitech G305 LIGHTSPEED è una delle offerte migliori di questo pazzo eraly Black Friday, da non lasciarsi scappare assolutamente. Il sensore HERO avanzato taglia di netto qualsiasi paragone con altri mouse della stessa fascia di prezzo, regalando un'esperienza di gioco di altissimo livello. Acquistalo su Amazon a soli 29,99 euro invece di 61,99 e scegli fra tre bellissime colorazioni: blu, bianco e lilla. Per la versione in nero, il prezzo si alza leggermente (pur sempre economico e in fortissimo sconto) a 36,99 euro.