Breakpoint: per questo NFT devi giocare 600 ore

Si fa sempre più stretto il legame tra il mondo gaming e quello degli NFT (Non-Fungible Token), come testimonia il debutto di Ubisoft Quartz, iniziativa appena messa in campo dal publisher francese e che per il momento interessa solo il titolo Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint. Sta facendo discutere l'introduzione di un contenuto in-game in edizione limitata che può essere ottenuto solo dopo aver trascorso parecchio tempo in compagnia del titolo.

Wolf Enhanced Helmet A: non lo puoi comprare, ma ti costerà caro

Si chiama Wolf Enhanced Helmet A ed è l'elmetto visibile nelle immagini allegate a questo articolo. Come sbloccarlo? Accumulando almeno 600 ore di gioco, a conti fatti 25 giorni tondi tondi, quasi un mese, dopodiché il proprietario sarà in grado di reclamarlo attraverso un certificato basato su blockchain (la stessa tecnologia di criptovalute come Bitcoin o Ethereum).

Il contenuto è disponibile in una edizione limitata da 250 copie e potrà essere sbloccato solo per pochi giorni. Una volta esaurito, potrà essere venduto solo da coloro che lo hanno ottenuto, anche passando da piattaforme di terze parti. Va ad ogni modo precisato che il titolo è uscito nel 2019, dunque qualcuno potrebbe essere vicino al traguardo o averlo già oltrepassato. Non fornisce alcun power up se non un upgrade estetico del giocatore, di fatto è una skin. Non è difficile capire perché la mossa non sia stata presa bene da tutti.

Nei giorni scorsi è stato rilasciato un altro NFT per Ghost Recon Breakpoint, il fucile M4A1 Tactical (in 2.000 unità), mentre a partire dal 15 dicembre toccherà agli Wolf Enhanced Pants, di fatto dei pantaloni per i quali sarà necessario aver trascorso almeno 100 ore in-game.

Per tutti i dettagli su Ubisoft Quartz e sulla natura dei contenuti distribuiti dal publisher attraverso la piattaforma rimandiamo a un approfondimento pubblicato su queste pagine nei giorni scorsi.