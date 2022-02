Call of Duty 2022 sviluppato da Infinity Ward: sarà una "nuova generazione" di FPS

Quella di Call of Duty è senza ombra di dubbio la saga di sparatutto in prima persona per eccellenza. Saga che, dopo il grande successo del Battle Royale Warzone e l'uscita di Vanguard, continua a guardare avanti. Anche e soprattutto dopo l'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft.

Ecco allora che gli sviluppatori di Infinity Ward hanno annunciato via social di essere al lavoro sul prossimo episodio del franchise, assieme a nuove esperienze per il già citato CoD Warzone.

A new generation of Call of Duty is coming soon. Stay frosty. — Infinity Ward (@InfinityWard) February 3, 2022

Come si legge nel criptico tweet della software house americana, un nuovo Call of Duty sta arrivando, e rappresenterà una “nuova generazone” per la serie FPS. Ciò potrebbe stare ad indicare che il titolo sarà indirizzato solo a PC, PS5 e Xbox Series X/S, saltando le precedenti PS4 e Xbox One.

Pare insomma chiaro che sia proprio il team ad occuparsi della prossima incarnazione di CoD, ma per il momento non sono state diramate ulteriori informazioni. Sono comunque in molti ad essere convinti che il videogame non sia altro che Call of Duty Modern Warfare II, da tempo chiacchieratissimo sul web.

La chiusura del messaggio – “Stay frosty” – potrebbe poi dare qualche indizio sull'ambientazione del gioco, anche se al momento ci muoviamo sul mero campo delle speculazioni. In ogni caso, sebbene le dichiarazioni siano al momento piuttosto vaghe, è stato confermato che “il team sta lavorando al piano più ambizioso nella storia del franchise, con un'innovazione leader del settore e un'ambientazione della serie accattivante. Grazie alla sua espansione, lo studio ha raccolto risorse di sviluppo in tutto il mondo, mentre proseguono i piani in corso e i nuovi titoli non annunciati nell'universo di Call of Duty”.

Non ci resta che attendere la presentazione ufficiale di Call of Duty 2022: anche voi non vedete l'ora di saperne molto di più? Ditecelo più sotto nei commenti!