Call of Duty e L'Attacco dei Giganti, in arrivo un evento crossover ufficiale

Call of Duty: Vanguard e Warzone Pacific saranno i protagonisti insieme a L'Attacco dei Giganti di un nuovo evento crossover, che verrà rilasciato ufficialmente il prossimo 20 gennaio come parte del primo importante aggiornamento del 2022. Una buona notizia per tutti i fan del manga/anime di successo ideato da Hajime Isayama, che proprio in questi giorni si è addentrato nella seconda metà della stagione finale. Ed è proprio per celebrare la fine della serie che i giocatori potranno diventare membri del Corpo di Ricerca pur giocando a Call of Duty, grazie al Bundle Pacchetto Tracciatore: L'Attacco dei Giganti – Levi Edition.

Call of Duty x L'Attacco dei Giganti: cosa comprende il bundle

Il bundle contiene 10 oggetti e non è dedicato soltanto ai fan del franchise, ma possiede “lo stile e la potenza di fuoco per farti diventare un leader in mezzo ai normali soldati”. Proprio come Levi Ackerman, a cui il pacchetto è ispirato. Una delle aggiunte più importanti è la “Perfora Giganti”, un Progetto arma in acciaio resistente modellata sulla lama che i personaggi di Attack on Titan utilizzano per sterminare i giganti. Nel bundle sarà disponibile anche la mossa finale leggendaria “Fendente d'acciaio”, oltre alla Highlight intro (esclusiva per Vanguard) chiamata “Manovra verticale” e l'Highlight MVP “Acciaio super resistente”.

Altre due armi presenti nel pacchetto sono la mitraglietta leggendaria “Historia” e il Progetto fucile d'assalto “Maledizione di Ymir”, entrambe ispirate a due personaggi della serie. La prima si addice soprattutto ai giocatori rapidi, mentre la seconda è perfetta per chi preferisce le lunghe distanze. Qualsiasi operatore potrà utilizzare queste armi, ma soltanto il sergente Daniel dei Mastini infernali potrà indossare la skin operatore “Armata Ricognitiva”, modellata ispirandosi proprio alla divisa indossata dal Capitano Levi Ackerman. I fan della serie riconosceranno anche altri elementi all'interno del bundle: un Portafortuna arma a forma di chiave “Custode segreto”, l'emblema “Ali della Libertà” indossato dal Corpo di Ricerca e soprattutto l'adesivo “Una patata bollente”, in memoria “di una persona speciale che portiamo nei nostri cuori”.

Quando sarà disponibile l'evento?

La collaborazione diventerà disponibile ufficialmente il 20 gennaio, approssimativamente una settimana dopo l'aggiornamento di metà stagione per Vanguard e Warzone Pacific. L'aggiornamento di Vanguard sarà disponibile al download alle 6:00 CET del 12 gennaio, mentre l'aggiornamento di Warzone Pacific sarà disponibile a partire dalle 6:00 CET del 13 gennaio. Questi aggiornamenti prepareranno entrambi i giochi alla prima giornata dell'aggiornamento di metà stagione alle 18:00 CET del 13 gennaio. Nel frattempo, già si parla di Call of Duty 2023: in rete sono apparsi i primi screenshot.