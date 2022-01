Gli amanti della saga di Call of Duty non possono di certo lamentarsi della quantità di proposte messe sul piatto da Activision. Vanguard è arrivato a novembre del 2021, poche settimane fa – nonostante i problemi – Warzone ha dato il benvenuto alla nuova mappa Caldera. La notizia dell'ultima ora poi è che quest'anno potrebbe esserci spazio per Modern Warfare 2, con una modalità che ricorda Rainbow Six Siege. E poi?

Alcuni screenshot caricati su Imgur hanno scatenato le discussioni su Reddit circa un nuovo capitolo dello shooter: in modo abbastanza misterioso si parla di COD 2023. C'è ancora da verificare la legittimità delle immagini trapelate in rete, ma l'entusiasmo – per alcuni giocatori – è già alle stelle.

Call of Duty 2023, stando a quanto si legge in giro, porterà ancora una volta la firma di Treyarch e farà parte della serie Black Ops, il cui quarto ed ultimo appuntamento con il mercato videoludico risale all'ottobre del 2018. Il nome in codice di COD 2023 pare sia TX (da leggere anche come T10). Per fare un esempio, T9 era il nome “interno” di Black Ops Cold War, del 2020.

Le immagini in questione svelano poco o nulla sul presunto nuovo sparatutto, anche perché alcuni asset sono presi in prestito dal citato Black Ops Cold War (a conferma del fatto che la fase Alpha sia ancora ben lontana). Si mostrano anche le modalità Campagna, Multiplayer e Zombies, ma anche in questo caso, nulla di così diverso rispetto al passato.

Call of Duty 2023, per il quale è ipotizzabile il nome “Call of Duty Black Ops 5“, è davvero in lavorazione? Al momento non è possibile dirlo. I piani di Activision, visti anche i risultati non proprio clamorosi di Vanguard, potrebbero cambiare in qualsiasi momento.