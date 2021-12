Treyarch si è schierato apertamente contro sessismo, bullismo e tutte le altre tendenze che rendono nociva l'esperienza sul luogo di lavoro. Il post pubblicato sui canali social del team di sviluppo di diversi capitoli di Call of Duty arriva in un momento abbastanza turbolento per il publisher Activision.

Lo studio (che ha messo la firma su Black Ops, Modern Warfare e Warzone, per citarne alcuni) ha scelto di condividere con il popolo del web alcune parole prima di lasciarsi alle spalle un 2021 non particolarmente felice.

La pandemia di COVID-19 c'entra ma solo relativamente, poiché nel mirino di una buona fetta di dipendenti di Activision c'è il CEO Bobby Kotick. A gran voce sono richieste le sue dimissioni, dopo le denunce di abusi sessuali.

E poi:

As we look ahead to 2022, we felt that it was important to share a few thoughts… pic.twitter.com/lWdEaZVN4w

— Treyarch Studios (@Treyarch) December 21, 2021