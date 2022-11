Call of Duty Mobile: con la Stagione 10 arrivano i calciatori Neymar Jr, Leo Messi e Paul Pogba

Mentre i fan su console e PC possono finalmente dimostrare il proprio valore sui campi di battaglia virtuali di Call of Duty Modern Warfare 2, i giocatori su device iOS e Android andranno ad accogliere golose novità per l’apprezzato Call of Duty Mobile, da testare quindi su smartphone e tablet.

La versione tascabile del franchise sparacchino per eccellenza, come confermato dalla stessa Activision, si arricchisce infatti del debutto in-game di Neymar Jr, Leo Messi e Paul Pogba, che approdano nello sparatutto giusto in tempo per il calcio d’inizio della Stagione 10: World Class. I tre campioni saranno di conseguenza dei veri e propri Operatori giocabili, grazie alla peculiare collaborazione a sfondo calcistico.

Non solo, con questa nuova fase di Call of Duty Mobile, tutti i giocatori troveranno sulla mappa del Battle Royale diversi nuovi punti di interesse. Ora, sarà infatti possibile esplorare il sito di schianto della nave Atlas, l’impianto di raffinazione Atlas e un nuovo stadio, corredato di campo da calcio. Debutto anche per la mappa multigiocatore Crossroads Strike, tratta daCall of Duty: Black Ops Cold War. Spazio infine anche al primo operatore mitico del gioco iOS e Android, vale a dire Spectre.

Per tutti i dettagli sulla nuova stagione di Call of Duty Mobile, vi lasciamo alla visione del trailer di lancio di World Class, poco più in alto in questo stesso articolo.