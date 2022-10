Call of Duty Modern Warfare 2 si prepara all'uscita con il trailer di lancio

Infinity Ward e Activision hanno dato finalmente il via al conto alla rovescia per il lancio di Call of Duty Modern Warfare 2.

E lo fanno pubblicando un adrenalinico Launch Trailer, che vede protagonisti i membri della Task Force 141, squadra speciale incaricata di disinnescare l’ennesima minaccia alla pace globale attraverso una campagna single player che, a detta del team di sviluppo, si snoderà in non meno di 16 missioni.

Il video, visibile in testata di articolo, ci permette di riabbracciare il mitico Capitano John Price insieme a John ‘Soap’ MacTavish, Simon ‘Ghost’ Riley e Kyle ‘Gaz’ Garrick. Nella Task Force 141 ci sarà spazio anche per un colonnello delle Forze Speciali Messicane, il fiero Alejandro Vargas.

Vi lasciamo dunque in compagnia del nuovo trailer di Call of Duty Modern Warfare 2, e vi ricordiamo che l’uscita dcel kolossal FPS di Activision è previsto per il sempre più prossimo 28 ottobre su PC, PS4, Xbox One, PS5 e Xbox Series X/S – qui per un confronto grafico della Beta tra le diverse piattaforme next-gen.

Cosa ne dite, anche voi non vedete l’ora di lucidare il vostro fedele arsenale e lanciarvi nella mischia?