Call of Duty Modern Warfare 2: Beta a confronto su PS5, Xbox e PC

Il re degli shooter in prima persona moderni sta per tornare con Call of Duty Modern Warfare 2. Si tratta del sequel diretto di quel soft reboot che tanto è stato apprezzato da pubblico e critica nel 2019, atteso su PS5, PS4, PC, Xbox Series X/S e Xbox One il prossimo 28 ottobre.

E se è vero che i fan possono già combattere sui campi di battaglia in multiplayer del titolo di Activision e Infinity Ward grazie ad una fase di Beta test, allo stesso modo in rete sono apparsi i primi video di confronto tra alcune delle versioni disponibili.

In particolare, la clip del noto canale Youtube ElAnalistaDeBits – visibile direttamente in testata di articolo – si focalizza sulle edizioni PC, PS5, Xbox Series X e S di Call of Duty Modern Warfare 2.

Stando all’analisi video, tramite reconstruction rendering l’opera targata Infinity Ward su PS5 e Series X riesce a raggiungere sia 4K e 60fps, sia 1440p e 120fps. Nella modalità a 120hz, tuttavia, la piattaforma Microsoft si comporta lievemente meglio, laddove la console Sony mostra qualche lieve sbavatura in termini di ombre.

Molto bene anche Xbox Series S che, sempre tramite reconstruction rendering, riesce a raggiungere le medesime qualità tecniche delle controparti. Per il momento, versione migliore di Call of Duty Modern Warfare 2 si rivela essere quella PC tramite RTX 3080 ad impostazioni massime. Non a caso, su “Master Race” il gioco raggiunge i 2160p con occlusione ambientale, ombre, textures e filtro anisotropico che garantiscono una resa visiva superiore a quanto visto su console. Le prestazioni, inoltre, migliorano ulteriormente tramite DLSS.

Vi ricordiamo ancora una volta che il nuovo CoD sarà disponibile dal 28 ottobre 2022 su PC, PS5, PS4, Xbox One e Xbox Series X/S.