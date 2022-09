Call of Duty Next: tutti gli annunci, da Warzone Mobile a Modern Warfare 2

Come annunciato e promesso da Activision, si è appena concluso il cosiddetto Call of Duty Next, evento che ha portato con sé tante novità golose per tutti i fan della serie sparacchina per eccellenza.

La diretta streaming della compagnia americana – acquistata di recente da Microsoft – si è aperta prima di tutto con tutta una serie di dettagli per Modern Warfare 2, sequel diretto del soft reboot tanto apprezzato, che si presenterà sul mercato con un comparto multigiocatore ancora più ampio rispetto ai predecessori; in più, un gameplay rinnovato ed anche meccaniche inedite come, ad esempio, il sistema Armaiolo.

Proseguendo il lavoro di innovazione già cominciato con Modern Warfare nel 2019, questo nuovo capitolo continuerà a spingere sul gameplay boots-on-the-ground, che ci costringerà a tenere in considerazione l’importanza dello stealth, degli assalti anfibi e della guerra veicolare.

Spazio poi all’attesissimo Call of Duty Warzone 2.0, ora annunciato ufficialmente, e in uscita il 16 novembre di quest’anno. Il titolo si presenterà completamente rinnovato rispetto alla precedente versione e, come sempre, accessibile a tutti i giocatori su PC e console grazie al free to play.

Ci saranno anche delle playlist in terza persona, che offriranno diverse tipologie di gioco e un modo tutto nuovo di affrontare il multiplayer. Importanti rinnovamenti anche per il gameplay: tra le nuove caratteristiche e tattiche di movimento citiamo il nuoto, la possibilità di tuffarsi a delfino, il combattimento in acqua, lo sprint tattico e gli appigli alle sporgenze, mentre il combattimento veicolare godrà di una maggiore distruzione e manovre più orientate all’azione, come sporgersi dai finestrini, salire sul tetto dei veicoli e altro ancora.

Ciliegina sulla torta dell’evento è stato il reveal di Call of Duty Warzone Mobile, già visto in un teaser la scorsa settimana e che promette di rivoluzionare il genere sui sistemi mobile con battaglie fino a 120 giocatori contemporaneamente. Le pre-registrazioni sono già attive, in attesa del debutto su iOS e Android nel 2023.

Sviluppato da Activision Shanghai Studio, Beenox, Digital Leges e Solid State Studios, Call of Duty Warzone Mobile promette di offrire un’esperienza ludica e contenutistica qualitativamente al pari delle versioni PC e console, anche qui con l’accesso free to play alle sfide battle royale di una mappa con tantissime attività da svolgere e un mare di equipaggiamenti da acquisire.