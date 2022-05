Call of Duty Modern Warfare 2: trailer e data di uscita da Activision e Infinity Ward

Dopo tutta una serie di leak e indiscrezioni a rincorrersi sul web, Call of Duty Modern Warfare 2 si mostra finalmente alla community di appassionati.

E lo fa con il video visibile in testata di articolo, pubblicato nelle ultime ore dal publisher Activision e dagli sviluppatori di Infinity Ward. Video che addirittura mette nero su bianco la data di uscita ufficiale del videogame FPS, fissata al 28 ottobre 2022.

Non solo, la stessa clip va ad offrire a tutti i fan del franchise sparacchino di Call of Duty l’artwork ufficiale di Call of Duty Modern Warfare 2, incentrato sui membri della Task Force 141. Tra gli Operatori della Task Force 141 del nuovo sparatutto di Infinity Ward ritroveremo il mitico Capitano John Price, insieme a Simon ‘Ghost’ Riley, John ‘Soap’ MacTavish e Kyle ‘Gaz’ Garrick; ci sarà spazio anche per il Colonnello Alejandro Vargas delle Forze Speciali Messicane.

Stando a quanto dichiarato da Activision Blizzard, maggiori dettagli sul gameplay, sulla storia e sui contenuti dell’esperienza singleplayer e multiplayer di Call of Duty Modern Warfare 2 verranno svelati in un secondo momento. Per ora, ci tocca “accontentarci” del suggestivo trailer live action che fissa la data di lancio di COD Modern Warfare 2 per il prossimo 28 ottobre su PC e console PlayStation e Xbox.