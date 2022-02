Call of Duty Warzone 2 e Modern Warfare 2 confermati ufficialmente da Activision

I rumor avevano ragione: Call of Duty Warzone 2 e Call of Duty Modern Warfare 2 sono effettivamente nei piani di Activision. Dopo innumerevoli voci di corridoio a circolare in rete nelle ultime settimane, il colosso americano – recentemente acquisito da Microsoft ad una cifra record – ha infatti confermato il titolo del prossimo episodio della serie Call of Duty e una nuova era per l’esperienza free-to-play di Warzone.

Entrambi i titoli saranno curati dagli sviluppatori di Infinty Ward, come annunciato nel corso di un briefing al quale sono stati invitati alcuni membri della stampa, i content creator e gli sviluppatori di Raven Software. Pat Kelly, capo della software house, ha quindi dichiarato che il prossimo gioco della serie in uscita nel 2022 è effettivamente Call of Duty Modern Warfare 2, seguito diretto del reboot lanciato nel 2019, ed episodio apprezzatissimo dalla community di appassionati.

It’s time for a #CallofDuty Special Briefing 🚨 We’ve got all the intel you need heading into Season 2 (and beyond): https://t.co/imT5GQrCUl 🚨 pic.twitter.com/SnVeB4rGmt — Call of Duty (@CallofDuty) February 11, 2022

Ha inoltre confermato che sotto la guida del suo team, verrà rifondata l’intera esperienza di Warzone, con il Battle Royale gratuito ad andare incontro ad una massiva evoluzione, ricevendo un playspace completamente inedito e una modalità sandbox rinnovata. La nuova era di Call of Duty poggerà pure sulle basi di un nuovo motore grafico, richiesto a gran voce dai fan e condiviso da Modern Warfare 2 e Warzone 2.

Sebbene non siano state confermate le piattaforme, sappiamo che, nonostante l’acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft, i titoli di CoD saranno rilasciati anche su PlayStation.