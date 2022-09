Call of Duty Warzone Mobile: il Battle Royale gratis arriva su iOS e Android

Call of Duty Warzone Mobile è realtà! Dopo le tante indiscrezioni a rincorrersi in rete nelle ultime settimane, alla fine Activision ha deciso di ufficializzare la versione per dispositivi iOS e Android del suo Battle Royale gratuito, che ha già fatto registrare numeri incredibili su PC e console.

Conosciuto precedentemente con il nome provvisorio di Project Aurora, il videogioco mobile realizzato dai team Solid State Studios, Beenox, Activision Shanghai e Digital Legends è stato presentato al grande pubblico con un primo teaser trailer – visibile poco più in basso in questo stesso articolo -, e con una pagina online dedicata.

Il reveal completo di Call of Duty Warzone Mobile avverrà nel corso dell’evento Call of Duty Next in programma il 15 settembre, ma alcuni dettagli sono emersi in anticipo.

Stando a quanto dichiarato in occasione del GameSpot Swipe, il Battle Royale gratis per Android e iOS ospiterà match da 120 giocatori, proprio come la sua controparte per PC e console. La presenza dell’aereo dell’originale Warzone, inoltre, suggerisce il ritorno della prima mappa del gioco, Verdansk, che potrebbe fare da sfondo ai frenetici scontri online. Non è finita qui, poiché il team di sviluppo ha confermato che a breve verrà lanciata la campagna di pre-registrazione di Call of Duty Warzone Mobile, e sarà dunque possibile ottenere delle ricompense speciali gratis. L’ultimo dettaglio svelato all’evento di GameSpot riguarda il sistema di progressione, che sarà di tipo condiviso, sebbene non sia chiaro se le informazioni si riferiscano a Warzone Pacific o all’atteso Warzone 2.0.

Activision provides a first look at the new Call of Duty battle royale mobile game and reveals its final name during #GameSpotSwipe! pic.twitter.com/KbsFdiTvBp — GameSpot (@GameSpot) September 8, 2022

In base a quanto emerso, sembra proprio trattarsi di un adattamento mobile di Warzone, con le caratteristiche principali del gioco originale ma il tutto ovviamente costruito a misura di piattaforme mobile. Per il resto, tutto è rimandato al 15 settembre all’interno dell’evento Call of Duty Next, ma il teaser pubblicato da Activizion Blizzard intanto conferma il nome del nuovo gioco mobile.