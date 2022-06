In Call of Duty Warzone torna Rebirth Island: ecco quando poter giocare

Con il debutto della quarta stagione di Call of Duty Warzone, le novità per gli appassionati dell’esperienza sparacchina a marchio Activision non sono ancora finite.

Gli sviluppatori di Raven Software hanno infatti confermato il ritorno di una mappa dal passato, vale a dire Rebirth Island, che sarà affiancata alla già esistente Fortune’s Keep, che continuerà ad essere giocabile – anche nei panni del mitico rapper Snoop Dogg.

La nuova Playlist, sempre a sentire il team di sviluppo americano sul proprio account Twitter, sarà disponibile nel Battle Royale gratuito a partire dalla giornata di giovedì 30 giugno 2022, alle ore 19:00 del fuso orario italiano. Da quello che sappiamo, il ritorno di Rebirth Island sarà inizialmente disponibile solo in modalità Quads, almeno fino al prossimo 21 luglio. In quella data, saranno accessibili anche le classiche modalità Solo, Duo e Trio.

📢 #Warzone Season Four launches at 9AM PST!

New Map – Fortune's Keep, Mercenaries of Fortune Event, new POIs – Storage Town, new Modes, Gameplay updates, new Weapons & adjustments, new Operator, and more!

The Patch Notes are available at:https://t.co/K9Mn58Ses6 pic.twitter.com/vcM5lvWVBN

— Raven Software (@RavenSoftware) June 22, 2022