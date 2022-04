Call of Duty Warzone e Vanguard: il rapper Snoop Dogg è il nuovo Operatore

L’esperienza di Call of Duty Warzone e di Call of Duty Vanguard abbraccia anche l’hip hop. E lo fa con un nuovo Operatore che, almeno per gli appassionati di musica, non ha di certo bisogno di presentazioni.

Sì perché, come le indiscrezioni più recenti volevano, Activision ha annunciato sul sito ufficiale della produzione che è il rapper Snoop Dogg il nuovo personaggio giocabile dell’ultimo capitolo della saga sparacchina e della sua Battle Royale gratuita. Personaggio che sarà disponibile una volta acquistato il Pacchetto tracciatore: bundle operatore Snoop Dogg al prezzo di 2400 punti COD.

In attesa di tutti i prossimi contenuti in arrivo con la futura Stagione 3, l’artista americano arriva in Call of Duty Warzone e in Call of Duty Vanguard con una propria arma preferita, la PPSH-41, che si sblocca gratuitamente raggiungendo il grado militare 51 in entrambi i titoli.

Come accade per tutti gli altri Operatori, anche Snoop Dogg può progredire di livello guadagnando Punti Esperienza attraverso diverse sfide da giocare nei suoi panni: eseguendo uccisioni, heashot, uccisioni sparando senza mirare e, ovviamente, ottenendo numerose vittorie si verrà ricompensati con punti esperienza in gran quantità per sviluppare ulteriormente il nuovo personaggio.

Tramite i progressi di Snoop Dogg è possibile ricevere anche due spray, due battute operatore, un biglietto da visita, un adesivo, un emblema, un portafortuna arma, un effetto visuale morte esclusivo di Vanguard e quattro completi operatore alternativi, con due di quest’ultimi ottenibili solo al livello massimo 20. Il nuovo pacchetto tracciatore include anche tre progetti armi leggendarie sempre ispirate al rapper: il Bong Ripper, il Pataccone West Coast e Tha Shiznit.

Infine, il bundle contiene anche un portafortuna arma in lamina d’oro Metallo rilassante, l’emblema leggendario Vero gangsta, lo spray Trip artistico e la mossa finale Me li fumo, oltre a due ricompense esclusive per Call of Duty Vanguard quali l’intro partita Tocco tattico e l’highlight MVP Cannonata.

Cosa ne pensate dell’arrivo di Snoop Dogg sui campi di battaglia virtuali di Call of Duty?