Call of Duty Warzone Stagione 3: i fucili di precisione saranno depotenziati, è ufficiale

Mentre cresce l’attesa per il debutto della Stagione 3 di Call of Duty Warzone, gli esponenti di Activision e Raven Software hanno voluto stuzzicare i palati degli appassionati rilasciando nuovi dettagli.

In particolare, il Senior Creative Director Ted Timmins ha svelato quella che sarà una delle più grandi novità della prossima declinazione dello sparatutto free-to-play, vale a dire il depotenziamento dei fucili di precisione.

Come si legge sulle pagine del portale Gamespot, discutendo dell’indubbia popolarità dello sniper come arma preferita dei giocatori di Call of Duty Warzone, Timmis ha chiaramente spiegato che nella terza stagione i fucili di precisione subiranno un nerf, venendo per l’appunto depotenziati.

Lo sviluppatore si dice sicuro della scelta, dichiarando senza mezzi termini che si tratta di “un intervento atteso da tanto tempo per il meta del fucile da cecchino”. Il Major Update di COD Warzone che darà inizio alla Stagione 3 del Battle Royale gratuito di Activision, perciò, porterà con sé un importante nerf di un equipaggiamento amatissimo dalla community di gamer.

Non ci resta che attendere di scoprire in quali aree interverranno i ragazzi di Raven Software per bilanciare i fucili da cecchino, e soprattutto di capire quale sarà l’entità del nerf per parametri come il danno, la gittata o il rateo di fuoco.