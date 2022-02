Call of Duty, nel 2023 si prenderà una pausa? A rischio la pubblicazione annuale

Ogni anno, fin dal 2005, i player di tutto il mondo hanno potuto contare su un nuovo gioco di Call of Duty all’anno. Eppure questa “tradizione” lunga sedici anni pare sia destinata a cambiare, per la prima volta: secondo quanto riportato da Jason Schreier di Bloomberg, il noto sparatutto si prenderà una pausa, saltando l’annuale pubblicazione nel 2023 (della quale si starebbe occupando il team di Treyarch).

All’origine di quest’insolita assenza ci sarebbe un problema di accoglienza e vendite legate a Call of Duty: Vanguard, ultimo capitolo della serie, che non avrebbe soddisfatto le aspettative dei vertici di Activision Blizzard. Forse perché messo in ombra dal titolo dell’anno precedente, Black Ops Cold War, che ha invece registrato un discreto successo.

A new premium Call of Duty has come out every year since 2005. Next year's offerings will include a new free-to-play game as well as content for Warzone 2 and 2022's Modern Warfare. — Jason Schreier (@jasonschreier) February 22, 2022

Niente Call of Duty, ma ci saranno Modern Warfare e Warzone 2

Tuttavia, i fan dello sparatutto non resteranno a bocca asciutta. Nel 2022 il nuovo capitolo si farà e Activision ha già spiegato che si tratterà di un sequel di Call of Duty: Modern Warfare, pubblicato nel 2019. Inoltre, riceverà un “flusso costante di contenuti aggiuntivi”, forse per compensare la mancanza di un nuovo titolo l’anno successivo.

“Abbiamo un’entusiasmante lista di contenuti Call of Duty premium e free-to-play previsti per quest’anno, il prossimo e oltre – ha spiegato un portavoce di Activision in una nota, dopo le dichiarazioni di Schreier –. Segnalazioni che dicono il contrario non sono corrette. Non vediamo l’ora di condividere maggiori dettagli quando sarà il momento giusto”.

Cioè a cui si riferisce l’azienda è forse il nuovo titolo free-to-play che dovrebbe essere rilasciato nel 2023, in aggiunta al sequel di Modern Warfare e ad una “nuova esperienza di Warzone” – forse Warzone 2, menzionato anche da Schreier. Entrambi i giochi sono stati annunciati da Activision all’inizio di febbraio e dovrebbero vedere la luce quest’anno. Non è ancora chiaro se il nuovo Warzone sia un sequel vero e proprio oppure un corposo aggiornamento di quello giù esistente. In ogni caso, entrambi saranno costruiti “da zero” sulla base di un nuovo motore di gioco.