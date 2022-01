Call of Duty non abbandona PlayStation, almeno fino al 2023

Una notizia che va a confermare quanto già affermato da Phil Spencer nei giorni scorsi e che quindi Call of Duty non diventerà un'esclusiva Xbox, o perlomeno non subito, restando anche su PlayStation fino al 2023.

