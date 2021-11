Call of Duty non uscirà più ogni anno, secondo un insider

Da tanti anni Call of Duty viene rilasciato a cadenza annuale, ogni 12 mesi Activision annuncia un nuovo capitolo del celebre FPS, che introduce spesso poche novità rispetto al precedente. Questa tradizione potrebbe presto essere abbandonata da Activision, che sembra star valutando la possibilità di estendere il tempo che intercorre tra un COD e l'altro.

L'indiscrezione arriva dal leaker RalphsValve, che su Twitter sostiene che lo sviluppatore stia ragionando sulla possibilità di modificare la roadmap della nota serie sparatutto. Questa operazione allungherebbe il ciclo vitale di ogni capitolo, permettendo ad Activision di supportare il gioco più a lungo e di sviluppare eventuali espansioni e contenuti aggiuntivi.

Per adesso si tratta di semplici rumor e invitiamo a considerarli tali, in attesa di un'eventuale conferma o smentita da parte del noto publisher americano. Lo scarso entusiasmo dimostrato dai giocatori per Vanguard, potrebbe aver spinto Activision a valutare l'ipotesi di un cambio di rotta per la serie.

Intanto la Stagione 1 di Call of Duty: Vanguard è stata posticipata, così come l'introduzione della nuova mappa in Warzone, la battle royale che negli ultimi 2 anni a rinvigorito l'interesse degli utenti verso la serie FPS di Activision.