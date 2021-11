Call of Duty Vanguard: posticipate la Stagione 1 e la nuova mappa di Warzone

La data di lancio di Caldera, la nuova mappa di Call of Duty Warzone, ha subito un posticipo che la porterà ad uscire ad inizio dicembre 2021. Non solo, anche la Stagione 1 di Call of Duty Vanguard (uscito proprio questo mese) ha subito un lieve ritardo.

La mappa e la nuova stagione sarebbero dovuti uscire una settimana prima rispetto alla data attuale di lancio, ovvero l'8 dicembre (data che, peraltro, coincide con l'uscita di Halo Infinite su Xbox).

I canali social di Sledgehammer Games e Activision hanno confermato pubblicamente questo ritardo, anche se in molti avrebbero preferito delle spiegazioni. Nessuno, infatti, ha fornito una valida motivazione che giustificasse questi posticipi.

Successivamente, gli sviluppatori hanno affermato che gli utenti di Call of Duty Warzone potranno giocare nella mappa di Caldera a partire dal giorno 8 dicembre 2021.

Per tutti gli altri, invece, l'arrivo di Caldera è previsto per il giorno dopo, ossia il 9 dicembre 2021. Tutto sommato, perciò, Sledgehammer e Activision non faranno aspettare troppo i loro fan del multiplayer di CoD.

La Stagione 1 di Call of Duty Vanguard introdurrà nuove ed inedite mappe, modalità di gioco, nuove armi e equipaggiamenti. Oltre a ciò, l'8 dicembre arriverà anche la modalità Zombie, di cui abbiamo parlato qualche tempo fa.

Maggiori dettagli inerenti alla prima espansione di Vanguard verranno approfonditi a ridosso della data di lancio del contenuto extra. Nel frattempo, però, i giocatori di Vanguard possono aspettare il 24 novembre, data in cui potranno cimentarsi nelle sfide in multiplayer.

Ricordiamo a tutti che Call of Duty Vanguard è attualmente disponibile per gli utenti di PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC.