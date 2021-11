Call of Duty Vanguard: come ottenere le skin Maestria Oro, Diamante e Atomica

Tutti i fan di Call of Duty sanno bene che le skin Maestria Oro, Diamante e Atomica sono alcune delle più desiderate dalla community legata al franchise sparacchino di Activision. Mimetiche, queste, tornate anche nel recente Call of Duty Vanguard, disponibile per l'acquisto dal 5 novembre su PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S e Xbox One – qui per recuperare i voti delle recensioni.

Come avveniva in passato, anche in questo capitolo dovremo rispettare determinati requisiti per fare nostre le skin. Ed ora scopriremo insieme quali.