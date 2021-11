Call of Duty Vanguard: arrivano le prime recensioni, come se la cava?

Il grande giorno di Call of Duty Vanguard è finalmente arrivato. L'ultima incarnazione della serie FPS di Activision è infatti disponibile da oggi, 5 novembre 2021, per l'acquisto nelle versioni PC, PS5, PS4, Xbox One e Xbox Series X/S, trascinando ancora una volta gli appassionati sui campi di battaglia della Seconda Guerra Mondiale.

Con l'uscita sul mercato, in rete sono inevitabilmente apparse le prime recensioni di CoD Vanguard, che hanno accolto positivamente lo shooter bellico sviluppato dai ragazzi di Sledgehammer Games, pur senza voti esplosivi.

Mentre Forza Horizon 5 ha già strappato il titolo di videogame con la media voto più alta del 2021, per Call of Duty Vanguard i punteggi sono più contenuti, definendo comunque una produzione solida e che non dovrebbe deludere le aspettative di fan vecchi e nuovi.

Visitando il portale Metacritic, vediamo allora che il gioco in edizione PlayStation 5 ha per ora raggiunto una media di 79, basata su 10 recensioni:

Hobby Consolas – 87

PlayStation LifeStyle – 85

JeuxActu – 85

Truegaming – 85

COGconnected – 84

Attack of the Fanboy – 80

Carole Quintaine – 80

Hardcore Gamer – 80

Gameblog.fr – 70

GameSpot – 70

Per quanto riguarda la versione PC, la media si assesta su 82, ed è frutto di tre 80 – assegnati da Game Informer, PC Games e PCGamesN – e di un 90 di GamingTrend. Nessuna recensione è stata invece pubblicata finora su Metacritic per la versione Xbox Series X/S di Call of Duty Vanguard.

In attesa di altri verdetti, possiamo goderci il nuovo trailer in cinematica di Zombies, tutto non morti e demoni. Sapevate che questa modalità è incompleta al lancio?