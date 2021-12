Call of Duty Warzone Mobile uscirà nel 2022, secondo un rumor

Ci sono dei segnali incoraggianti circa l'uscita di Call of Duty Warzone Mobile. Activision avrebbe infatti in programma di lanciare il gioco nel 2022, confermando le indiscrezioni degli ultimi mesi.

Ad affermarlo è il “solito” giornalista e insider Tom Henderson, che ha un track record molto affidabile per quanto riguarda i rumor su Call of Duty e Battlefield. Call of Duty Warzone Mobile sarebbe stato inserito infatti su PlaytestCloud, una piattaforma che permette ai creator di giochi mobile di effettuare dei test di funzionamento.

PlaytestCloud has said the listing was based on an assumption – And not because the game is entertaining playtesting… But when you know, you know 🧐

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) December 7, 2021