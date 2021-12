Dicembre si sta rivelando un mese ricco di novità per gli appassionati di Battle Royale. L'isola di Fortnite è stata ribaltata in seguito all'evento La Fine, ed è ora tutta nuova, con inediti punti di interesse, armi e costumi (tra cui Spider-Man). A Epic Games risponde Activision, che ha svelato Caldera, la nuova mappa di gioco di Call of Duty Warzone.

Mare cristallino, spiagge da sogno, oasi nascoste. È forse il paradiso secondo Activision? L'apparenza inganna, e questo lo si capisce dopo i primi 25 secondi del trailer di lancio di Pacific. La quiete viene spazzata via da esplosioni, incursioni aeree e sanguinolente uccisioni. Insomma, ci sono tutti gli elementi tipici del vivacissimo sparatutto in prima persona free-to-play firmato Infinity Ward, Treyarch e Raven Software.

Tra uno sbarco e un headshot mortale, il filmato dedica attenzione anche alla modalità Vanguard Royale. Con armi e aerei presi in prestito da Call of Duty Vanguard, non mancheranno spettacolari scontri nel cielo di Caldera. E inoltre, i giocatori che hanno acquistato l'ultimo capitolo dell'acclamata saga, potranno lanciarsi con un giorno d'anticipo nel “nuovo mondo” di Warzone, ovvero l'8 dicembre 2021. Per tutti gli altri, appuntamento al 9 dicembre.

Caldera

Caldera, ben più piacevole alla vista rispetto alla cupa Verdansk, è composta da quindici aree. Tutte da scoprire e, ovviamente, studiare. Sarà anche un free-to-play frenetico (per chi non lo conoscesse, dimenticate i tatticisimi di Rainbow Six Siege e simili), ma anche in Warzone è necessaria un po' di strategia.

Le aree sono le seguenti:

Arsenal

Docks

Runway

Ruins

Mines

Peak

Beached

Village

Lagoon

Airfield

Fields

Sub Pen

Power Plant

Capital

Resort

Call of Duty: Warzone Pacific sarà disponibile a partire dal 9 dicembre (dall'8 per i possessori di Vanguard) su PC, Xbox One XS, Xbox Series XS PlayStation 4 e PlayStation 5.