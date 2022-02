Capcom Fighting Collection, ecco la raccolta con 10 picchiaduro in arrivo a giugno

Capcom Fighting Collection è una collection con 10 picchiaduro storici in arrivo il 24 giungo per PlayStation 4, PC Steam, Xbox One e Nintendo Switch, in formato sia fisico che digitale.

Capcom Fighting Collection è una collection con 10 picchiaduro storici in arrivo il 24 giungo per PlayStation 4, PC Steam, Xbox One e Nintendo Switch, in formato sia fisico che digitale.