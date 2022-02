Street Fighter 6, è ufficiale: l'annuncio di Capcom al termine del countdown

L’attesa è finita: Capcom ha annunciato ufficialmente Street Fighter 6, confermando le voci di qualche giorno fa. Il franchise, che celebra quest’anno i suoi 35 anni di vita, tornerà con un nuovo capitolo dopo un’attesa di quasi sei anni. Allo scadere del countdown – che aveva aperto le porte a molte ipotesi – la pagina web ha lasciato spazio al nuovo logo, seguito da un breve teaser.

Il filmato non mostra alcun gameplay, ma suggerisce che la grafica di Street Fighter 6 sarà nettamente più realistica rispetto ai predecessori. Capcom non ha rilasciato nessun’altra informazione, spiegando che novità verranno rilasciate nell’estate del 2022. È dunque improbabile che la data d’uscita sia prevista per quest’anno.

Sebbene sia un franchise piuttosto conosciuto e ormai consolidato, l’ultimo capitolo di Street Fighter pubblicato nel 2016 ha sofferto di carenza di contenuti, nonché di bug e problemi vari con i server. Il titolo, infine, ha venduto 6 milioni di copie grazie al lancio delle successive “revisioni”, chiamate Arcade Edition e Champion Edition, accolte con più entusiasmo dai fan.

Non solo Street Fighter 6 nei nuovi annunci di Capcom: l’azienda ha infatti annunciato una nuova compilation contenente dieci classici picchiaduro per PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. La Capcom Fighting Collection uscirà il 24 giugno e includerà: