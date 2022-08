C'è crisi per Star Wars Knights of the Old Republic: le ultime indiscrezioni sul remake

Star Wars Knights of the Old Republic Remake, rifacimento del grande classico del 2003, è stato presentato con un trailer d’annuncio durante il PlayStation Showcase dello scorso settembre, e da allora nulla più si è saputo su quello che è, di fatto, uno dei titoli più attesi dai fan di Guerre Stellari.

Ora, durante il suo ultimo report finanziario, il colosso videoludico Embracer Group ha confermato che uno dei giochi AAA in sviluppo negli studi della holding ha cambiato team e non è più in mano allo studio che ne ha curato i lavori inizialmente.

Di quale gioco si tratta? Nessun riferimento preciso, ma, stando ad alcune indiscrezioni diffuse sul forum ResetEra, il videogame in questione dovrebbe essere proprio il remake di Star Wars Knights of the Old Republic. Inizialmente sviluppato da Aspyr Media, ora dovrebbe essere interamente in mano a Saber Interactive, già sviluppatori di World War Z e del porting di The Witcher 3 su Nintendo Switch.

C’è da aggiungere che Embracer afferma che “la decisione in questione è stata presa per migliorare la qualità del prodotto ma non ci saranno ritardi nello sviluppo” e dunque nulla dovrebbe cambiare nella tabella di marcia, considerando pure che i ragazzi di Saber Interactive stavano già assistendo Aspyr nelle fasi dello sviluppo.

Al momento Star Wars Knights of the Old Republic è ancora sprovvisto di una data di uscita, e resta destinato ai lidi di PlayStation 5 come esclusiva temporale.