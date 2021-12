Che fine ha fatto Bully 2? Forse c'è una speranza

Bully 2 doveva essere una delle sorprese dei recenti Game Awards 2021, ma all'ultimo momento Rockstar Games avrebbe cambiato idea.

È la clamorosa indiscrezione lanciata dal noto insider e giornalista Tom Henderson su Twitter, il quale afferma che il gioco sarebbe tornato in lavorazione e una versione giocabile sarebbe stata mostrata ad alcune persone.

Bully 2 was expected as a potential surprise reveal at #TheGameAwards last week after some people have been shown some material alluding to a reveal soon.

Information is a bit blurry at the moment, and I have to be quite vague here, but if I hear more I will report on it. pic.twitter.com/OF53pU5Y8C

