La notte dei The Game Awards 2021 è stata lunga ma ha riservato molte sorprese e novità. L'assegnazione dei premi aveva certamente il suo fascino, ma in molti aspettavano lo show presentato da Geoff Keighley principalmente per poter dare un'occhiata al futuro dell'industria videoludica.

In tal senso, le aspettative non sono state tradite. Qualcosa è stato mostrato durante i trenta minuti del pre-show, ma gli annunci più importanti hanno trovato spazio nel pieno della cerimonia. Ad aprire le danze è stato il gameplay di Senua's Saga Hellblade 2, l'esclusiva Xbox svelata al pubblico nel 2019 insieme alla console di Microsoft di nuova generazione.

Nel pentolone dei TGA 2021 sono stati poi gettati anche Star Wars Eclipse, Alan Wake 2, Wonder Woman, Horizon Forbidden West, Suicide Squad: Kill The Justice League ed Elden Ring, per citarne solo pochi altri.

Il mix di ingredienti ha dato vita ad un piatto molto ricco, in grado di soddisfare i palati di tutti i tipi. Ma la ricetta conta un bel po' di elementi, ed è quindi opportuno fare un dettagliato punto della situazione.

Senua's Saga Hellblade 2

Suicide Squad: Kill The Justice League

Alan Wake 2

Star Wars: Eclipse

Halo (Serie TV)

The Matrix Awakens

Slitterhead

Elden Ring

Wonder Woman

Final Fantasy VII Remake PC

Among Us (VR)

Dune: Spice Wars

Sonic the Hedgehog 2

Cuphead: The Delicious Last Course

Star Trek: Resurgence

The Expanse

Thirsty Suitors

TUNIC

Warhammer 40.000: Space Marine 2

Steelrising

Metal: Hellsinger

The Lord of the Rings: Gollum

A Plague Tale: Requiem

Destiny 2: The Witch Queen

Tiny Tina's Wonderlands

Forspoken

Tchia

Sonic Frontiers

Babylon's Fall

Evil West

Fall Guys: The Nightmare Before Christmas

CrossfireX

Dying Light 2 Stay Human

PUBG Free