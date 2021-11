Child of Light: il sequel potrebbe essere più vicino di quanto pensi

Dei numerosissimi titoli che Ubisoft pubblica, Child of Light è sicuramente uno dei più sottovalutati. Questo videogioco, contemporaneamente platform e RPG a turni, ha ottenuto la stragrande maggioranza dei consensi all'epoca della sua uscita, nel 2014.

Nonostante fino ad oggi non si sia mai parlato di alcun sequel in produzione, ad oggi le cose sembrano virare verso una direzione differente.

Il director di Child of Light, Patrick Plourde ha pubblicato su Twitter, infatti, un cinguettio che faceva riferimento proprio ad un nuovo capitolo del platform di Ubisoft (che sta compiendo 35 anni). Ecco quanto dichiarato dal regista stesso:

Fan di Child of Light: volevo solamente farvi sapere che Thomas mi ha appena inviato l'approvazione per la prossima grande avventura di Aurora e Igniculus. Aspettatevi maggiori informazioni a partire dagli inizi del prossimo anno.

Il tweet in questione, in realtà, lascerebbe poco spazio al dubbio. Infatti, dopo che Plourde ha ricevuto l'approvazione del progetto dall'artista Thomas Rollus, si è dimostrato tanto entusiasta quanto lo saranno i fan che sentono la mancanza di Child of Light.

Che sia in arrivo un sequel diretto? Oppure un capitolo spin-off? Questo è ancora da valutare con chiarezza. In molti avevano gettato la spugna ed accettato la “fine” di quest'opera, soprattutto in riferimento alle parole dello stesso regista pronunciate qualche anno fa.

Nel 2019, per l'appunto, Plourde affermò che, sebbene avesse già in mente dove voler andare a parare con un sequel, Ubisoft non era interessata a portare avanti quel tipo di progetto.

Non ci resta che attendere il 2022 per ricevere nuove elettrizzanti informazioni su Child of Light che, tra l'altro, potrete recuperare tramite PS5, PS4, PS Vita, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, Nintendo WiiU e PC.