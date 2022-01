CoD Warzone Pacific e Vanguard: data di uscita per la Stagione 1 Reloaded

Mentre continua la lotta ai cheater da parte di Activision, il brand sparacchino di Call of Duty non arresta la sua corsa. CoD Warzone Pacific e l'ultimo capitolo regolare della saga – quindi Call of Duty Vanvuard – si preparano infatti a ricevere un importante e atteso aggiornamento.

Si tratta in particolare di quello che darà il via alla Stagione 1 Reloaded in entrambi gli sparatutto della compagnia americana, la cui data è stata anticipata sui social dagli sviluppatori di Treyarch.

La software house, che ha questo giro ha realizzato la nuova Modalità Zombies di Call of Duty Vanguard, ha quindi indicato su Twitter quando i giocatori potranno testare in prima persona il prossimo update dell'esperienza multiplayer cooperativa:

Vanguard mid-season update is scheduled for Tuesday. Treyarch says a blog post is coming to share details on what’s coming to Zombies. https://t.co/MsfxdZLRGt — CharlieIntel (@charlieINTEL) January 6, 2022

Il giorno da segnare a più tinte di rosso sui calendari di tutti i fan di CoD Warzone Pacific e CoD Vanguard è quello di giovedì 13 gennaio 2022, presumibilmente lo stesso scelto da Activision e Sledgehammer Games per il lancio della Stagione 1 Reloaded di Call of Duty in entrambi i videogame FPS.

Stando alle prime indiscrezioni, la nuova patch dovrebbe implementare tante novità per Zombies, nuove modalità multigiocatore online, l'arma gratis Welgun e il bundle del negozio contenente l'operatrice Isabella, l'ultimo della Task Force Trident.

Anche voi non vedete l'ora di tornare sui campi di battaglia di CoD approfittando di questa ricca scorpacciata di novità? Cosa vi aspettate dal prossimo aggiornamento della serie? Ditecelo più sotto nei commenti!