Il 2021 si è chiuso con una notizia positiva per tutti coloro che giocano a Call of Duty Warzone. Il tutti contro tutti di Activision ha infatti accolto il sistema anti-cheat noto come Ricochet e gli effetti positivi, a distanza di poche settimane, si sono già palesati.

Per la gioia di tanti, Ricochet sta svolgendo il suo lavoro. Purtroppo in Warzone, così come in tanti altri popolari giochi (sparatutto principalmente), gli “imbroglioni” che cercano di rovinare l'esperienza ludica di altre persone sono davvero tanti, ma ora sembra sia davvero difficile aggirare il costante monitoraggio del sistema di sicurezza. Per fortuna!

Dal lancio di Ricochet le segnalazioni di cheater sono diminuite drasticamente. A rivelarlo sono gli stessi giocatori su Reddit e altri social network, come Twitter. Insomma, è diventata davvero dura per quei tanti furbetti che speravano di poter continuare ad utilizzare programmi per “manipolare” lo shooter.

L'utente Chief-Aldo, ad esempio, scrive:

Anche se il gioco è rotto e ci sono innumerevoli problemi che devono essere risolti, penso che tra l'odio e le lamentele (meritate, aggiungo), dovremmo riconoscere che l'anti-cheat ha funzionato brillantemente e spero che continui così anche in futuro.

Ricochet a parte, Warzone Pacific è afflitto da diversi problemi. La nuova mappa Caldera ha mandato in pensione la cupa Verdansk, ma a ha portato con con sé tanti bug e glitch, alcuni dei quali “sopravvissuti” anche ai più recenti aggiornamenti del battle royale.

Stanchi di Warzone e/o Vanguard? Nel 2022 dovrebbe arrivare il secondo capitolo di Modern Warfare con una modalità ispirata a Rainbow Six Siege, ovvero con Attaccanti e Difensori.