Fin dal suo debutto su PlayStation 4, Xbox One e PC Windows, in data 10 marzo 2020, Call of Duty Warzone attira orde di giocatori. A vantaggio dello sparatutto sviluppato da Infinity Ward e Treyarch vi è la natura free-to-play, ma ci sono anche note dolenti con cui Activision deve costantemente avere a che fare. Un esempio? I cheater.

La nuova stagione di Warzone, nonostante i fastidiosissimi bug e glitch che rovinano l'esperienza sull'inedita mappa Caldera, è iniziata conquistando l'interesse di molti. Basta dare uno sguardo su Twitch, ad esempio, per rendersi conto di quanto il Battle Royale sia giocato e soprattutto seguito. Spesso anche più di Fortnite (ora al Capitolo 3, con Spider-Man), giusto per citare il principale rivale.

Warzone accoglie Ricochet

A poche ore dall'inizio dell'evento natalizio Fervore Festivo, giunge finalmente una buona notizia. Il nuovo sistema di sicurezza, chiamato Ricochet, è pronto al debutto a livello globale. In prova da qualche mese nella regione asiatica, la soluzione sviluppata da Activision per porre fine alle attività dei cheater è disponibile in tutto il mondo, anche se al momento solo per PC.

Il driver a livello del kernel di RICOCHET Anti-Cheat è disponibile in tutto il mondo. In tempo per le vacanze di natale, il #TeamRICOCHET porta un aggiornamento alle misure di sicurezza anti-cheat, incluso il rilascio globale del driver per PC a livello del kernel in Warzone.

Durante la fase di test, svela il publisher, il team che si è occupato di Ricochet ha raccolto informazioni sul comportamento dei cheater e ha migliorato il driver in vista della release globale. Tale driver, che sarà presto integrato anche in Vanguard, è necessario per giocare a Warzone Pacific su PC Windows.

Il driver per PC a livello del kernel di RICOCHET Anti-Cheat è uno degli elementi di un'iniziativa di sicurezza anti-cheat che include anche il monitoraggio delle partite, aggiornamenti della sicurezza lato server, aggiornamento sull'autenticazione degli account e molto altro. Il driver è solo una parte del sistema.

Il rilascio di Ricochet è un vero toccasana per Call of Duty Warzone Pacific, troppo spesso compromesso dai cheater.