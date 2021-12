Il primo atterraggio su Caldera è stato tanto atteso da tutti gli appassionati di Call of Duty Warzone. Una sorta di regalo di Natale anticipato. Del resto il fascino della nuova mappa di gioco pare non sia in discussione, ma il debutto della nuova stagione è stato purtroppo inficiato da problemi tecnici.

Sono passate poche ore dal lancio della Stagione 1 di Warzone Pacific e le segnalazioni di crash, bug e glitch continuano ad aumentare. Le piattaforme più colpite sembra siano PlayStation 4 e PlayStation 5, ma i grattacapi riguardano anche PC, Xbox One e Series X/S.

Nei casi più gravi, le console arrivano addirittura a bloccarsi rendendo obbligatorio il riavvio della stessa. Azione che spesso comporta la perdita di contenuti di gioco (e una buona dose di malcontento).

The trees just need some extra time to load in. 😎 Vid: u/TheOzman79 pic.twitter.com/rPQ2WCdbGj — CharlieIntel (@charlieINTEL) December 8, 2021

Per quanto riguarda i fastidiosi bug e glitch grafici (che i giocatori di Battlefield 2042 conoscono molto bene, purtroppo), c'è da restare a bocca aperta. E non in senso positivo.

Gli elementi della vegetazione vengono caricati con incredibile ritardo o non vengono caricati affatto, le texture degli edifici mancano all'appello e – per concludere – le armi non vengono correttamente rese graficamente. A chi guarda foto e video che circolano sul web può scappare un sorriso, ma la situazione per chi gioca con regolarità e spende soldi reali nel Battle Royale di Activision è inaccettabile.

Publisher e team di sviluppo sono ovviamente al corrente della faccenda e non ci sono dubbi sul fatto che a breve – magari già nelle prossime ore – sarà rilasciata una patch per risolvere quanti più problemi possibile.

In attesa di saperne di più sul free-to-play di Activision, si ricorda che un altro Battle Royale è stato completamente rinnovato. La Stagione 1 di Fortnite Capitolo 3 ha da poco preso il via e nel Pass Battaglia c'è un volto noto dell'universo Marvel.