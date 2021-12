Come ormai da diversi anni, con il Natale alle porte i giochi che puntano sul multiplayer si apprestano a lanciare eventi e sfide a tema. Se in Battlefield 2042, dopo la pioggia di critiche sui social, non arriverà Babbo Natale, un po' di aria di festa si potrà respirare nei due titoli del franchise di Call of Duty del momento, ovvero Warzone e Vanguard.

Activision, Raven Software e Sledgehammer Games hanno annunciato l'evento Fervore Festivo, che prenderà ufficialmente il via il 17 dicembre. Per i giocatori in palio diverse ricompense, come un progetto epico LMG portando a termine le sei sfide Vanguard o Warzone Pacific (Elf Team Six ed Elf and Seek, rispettivamente).

Annunciata anche la nuova modalità Argmageddon “Fervore Festivo” in Vanguard e inediti bundle natalizi per entrambi i titoli, come Santa's Slay, Krampus Unleashed e Secret Santa. E sì, scenderà sul campo di battaglia anche l'Operatore Krampus, il cui aspetto richiama – come suggerisce il nome – l'essere demoniaco legato alla mitologia cristiana.

Ma sono in agenda anche sconti per i negozi online. Dal 14 dicembre al 25 dello stesso mese ci saranno le offerte dell'evento “12 Festive Days of Deals”, previsto sia per Warzone Pacific che per Vanguard. Altri saldi per il secondo invece dal 16 dicembre al 5 gennaio.

Infine, ottime notizie per chiunque voglia lanciarsi gratuitamente nel secondo conflitto mondiale. Dal 16 al 21 dicembre il multiplayer di Call of Duty Vanguard è aperto a tutti. Quale migliore occasione per provare l'ultima fatica di Sledgehammer Games?

Nonostante le vendite non siano entusiasmanti, Vanguard è tra i titoli di maggior successo negli USA (è il gioco più acquistato a novembre). Per quanto riguarda invece Warzone Pacific, la nuova stagione ambientata a Caldera non si è aperta nel migliore dei modi, visti i tanti problemi segnalati dagli utenti.