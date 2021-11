Corsair SABRE RGB PRO: il mouse wireless che ti serviva

Se sei alla ricerca di un mouse wireless perfetto per il gaming allora devi optare per un unico modello ossia Corsair SABRE RGB PRO. Questa periferica è un vero portento e ti permette di ottenere prestazioni eccellenti abbandonando definitivamente tutti i cavi che fanno sempre disordine sulla tua postazione PC. In promozione su Amazon lo paghi appena 79,99€ grazie al ribasso del 20% che secondo me è da prendere proprio al volo.

Corsair SABRE RGB PRO: tutto quello che c'è da sapere

Con un design semplicissimo ma che ti consente di impugnarlo con comodità per ore e ore, il mouse wireless firmato Corsair non può deluderti. Arriva a casa tua in colorazione nera e con un sistema di illuminazione che lo rende perfetto per una postazione gaming.

Lo connetti al tuo computer sfruttano o la Slipstream Wireless o la modalità Bluetooth e il gioco è fatto. Non solo diventa subito operativo ma fin dal primo utilizzo ti stupisce. Per il massimo del comfort, infatti, è stato progettato per risultare leggero e maneggevole ai massimi livelli. La latenza è così bassa che non supera affatto 1 ms per farti primeggiare in qualunque campo.

In più puoi fare affidamento sul sensore ottico da 26.000 DPI che non scherza affatto.

Il sensore ottico da 26.000 DPI offre prestazioni elevate.

Corsair SABRE RGB PRO su Amazon a 79,99€.