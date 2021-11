Crash Bandicoot 4: It's About Time, il marsupiale più amato è in sconto su Amazon

Il marsupiale più conosciuto del mondo videoludico è tornato con l'ultima delle sue incredibili avventure. Crash Bandicoot 4: It's About Time è in promozione su Amazon in occasione dell'early Black Friday nella sua versione per Nintendo Switch e per Xbox One. Se ancora non ce l'hai, puoi acquistarlo a 39,99 euro (Nintendo Switch) risparmiando ben il 20% rispetto al prezzo di listino originale. L'offerta è valida anche per Xbox One, dove lo sconto è più conveniente: 41,90 euro, ovvero il 40% in meno.

Crash Bandicoot 4: It's About Time è il quarto capitolo in ordine cronologico della fortunata saga platform. Pubblicato nel 2020 e sviluppato da Toys for Bob, è ambientato anni dopo gli eventi di Crash Bandicoot 3: Warped, uscito nel lontano 1998 per PlayStation 1. Le nuove avventure del marsupiale arancione più amato ruotano attorno al concetto di multiverso: dopo che i cattivissimi Dr. Neo Cortex, Dr. Nefarious Tropy e Uka Uka, confinati nella prigione all'alba dei tempi, riescono ad aprire uno squarcio nel tessuto spazio-temporale, la vita di Crash e dei suoi amici non sarà più la stessa. Riuscirai a trovare tutte le Maschere Quantiche nei 38 livelli disponibili e a riportare tutto com'era prima?

Il titolo offre tutti gli elementi tradizionali della serie. Vale a dire trappole, ostacoli da superare, nemici e scatole Tra le novità inedite, però, ci sono due modalità di gioco diverse: una moderna e una retrò. Se quest'ultima è quella che più si avvicina ai giochi originali, con il sistema a vite e game-over, nella modalità moderna le cose potrebbero farsi decisamente più complesse.

