Crash Bandicoot N.Sane Trilogy, la trilogia remaster più amata è in offerta per PS4

Pronto a fare un nostalgico tutto nel passato? Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, la raccolta rimasterizzata dei primi tre titoli di una delle saghe che hanno scritto la storia videoludica, è in offerta a 19,99 euro (invece di 29,99 euro) per PlayStation 4. Se hai voglia di rivivere le avventure del marsupiale preferito di un'intera generazione di videogiocatori, questa è l'occasione buona per cedere alla nostalgia e al tempo stesso risparmiare il 33% sul prezzo di listino.

Il platform sviluppato da Vicarious Visions ripercorre per filo e per segno la trama degli originali (al tempo, invece, sviluppati dalla Naughty Dog), con l'aggiunta dei due livelli extra “Stormy Ascent” e “Future Tense”, in una veste tutta nuova e rimasterizzata in alta definizione in grado di “svecchiare” tre titoli senza tempo.

Parliamo di Crash Bandicoot, il primo capitolo della saga pubblicato nel lontano 1996 in cui il marsupiale arancione deve salvare la fidanzata dalle grinfie del perfido Dr. Neo Cortex, Crash Bandicoot 2: Il ritorno di Cortex (del 1997) nel quale il nostro protagonista preferito dovrà scontrarsi nuovamente con lo storico antagonista, e di Crash Bandicoot Warped, arrivato in Europa nel 1998, un'avventura davvero particolare che ruota attorno al tema del viaggio nel tempo.

Il gioco contiene anche due livelli extra inediti: si tratta di “Future Tense”, contrassegnato come livello 31 e a cui si può accedere tramite una piattaforma segreta, e “Stormy Ascent”, un livello inizialmente tagliato dai giochi originali che comprende un bonus di N. Brio totalmente inedito. Crash Bandicoot N. Sane Trilogy (per PlayStation 4) è in offerta ad uno dei prezzi più bassi di sempre su Amazon: soltanto 19,99 euro per portarvi a casa un pezzo di storia e tornare un po' bambini fra mele da sgranocchiare e tigrotti da cavalcare in un'incredibile grafica HD.