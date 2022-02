CrossfireX arriva su Xbox: trailer di lancio con la Campagna di Remedy

Adrenalina e un alto tasso di spettacolarità si incontrano nel trailer di lancio di CrossfireX, lo sparatutto tattico di Smilegate e Xbox Game Studios al debutto anche sulle console della famiglia Xbox nella giornata di oggi, 10 febbraio 2022..

Trailer visibile in testata di articolo, e che si concentra in particolare sulla Campagna per giocatore singolo realizzata nientemeno che dai ragazzi di Remedy Entertainment, vale a dire gli autori di Control e Alan Wake – per cui è in uscita un secondo capitolo.

Con taglio cinematografico, la clip presenta allora i personaggi principali di CrossfireX, permettendoci di familiarizzare con tutti quei volti che avranno un peso evidente sul conflitto in scala globale che fa da sfondo alle vicende dello shooter di Microsoft, ora disponibile su Xbox One e su Xbox Series X/S.

La prima delle due campagne è giocabile senza costi aggiuntivi con Xbox Game Pass, mentre la seconda va necessariamente acquistata separatamente:

Il leggendario franchise di Crossfire arriva su Xbox con un frenetico sparatutto in prima persona con modalità multiplayer moderne e classiche e una campagna cinematografica che vi catapulta nel mezzo di un conflitto globale tra le due fazioni militari private più formidabili del mondo.

Il comparto multiplayer online di CrossfireX, come dicevamo, è invece opera di Smilegate – software house già dietro Lost Ark -, ed è del tutto gratuito per tutti i possessori di Xbox Series X/S e Xbox One.