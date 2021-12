Alan Wake 2 annunciato per PC, PS5 e Xbox Series X/S ai TGA 2021

Un altro centro dalle indiscrezioni della vigilia per i Game Awards 2021. Epic Games e Remedy Entertainment hanno annunciato ufficialmente lo sviluppo di Alan Wake 2 per PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Il titolo, sequel molto atteso del thriller psicologico lanciato originariamente nel 2010 per Xbox 360, è stato svelato con un trailer in CG che lo definisce come il primo survival horror di Remedy, con elementi psicologici “stratificati”. Pare inoltre che il noto attore Jake Gyllenhaal interpreterà il ruolo del protagonista.

Non ci sono per adesso ulteriori informazioni, se non per il fatto che nel filmato si parla di una storia che prende vita e diventa il mostro che terrorizzerà il buon Alan Wake. Un mood che sembra confermare dunque lo stile del primo episodio.

Sam Lake di Remedy ha fatto una comparsa sul palco dei Game Awards 2021 subito dopo il reveal del trailer, sottolineando che maggiori dettagli verranno forniti durante l'estate 2022. Lecito presumere che sarà tra i protagonisti del Summer Game Fest 2022, organizzato sempre da Geoff Keighley.

Alan Wake 2 è attualmente previsto per il 2023, come detto per PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Nel caso della versione per mouse e tastiera la distribuzione sarà esclusiva tramite l'Epic Games Store, aspetto largamente prevedibile dato che lo studio farà da publisher finanziando, pare, lo sviluppo dell'intera produzione.