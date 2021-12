CrossfireX di Remedy ha un trailer e una data di uscita per Xbox

Remedy non è al lavoro soltanto su Alan Wake 2, ma anche sulla campagna single player di CrossfireX, versione potenziata dell'omonimo FPS competitivo di Smilegate.

Il gioco è tornato a mostrarsi stanotte in occasione dei Game Awards 2021 con un trailer gameplay che ha anche confermato la data di uscita: il 10 febbraio 2022 in esclusiva per Xbox One e Xbox Series X/S.

Non si sa in realtà molto sulla campagna di CrossfireX, che probabilmente è salita agli onori della cronaca proprio grazie al coinvolgimento del team finlandese. Sebbene non sia chiaro quanto Remedy stia effettivamente mettendo del suo nel gioco, sappiamo che utilizzerà il Northlight Engine, lo stesso motore grafico visto in Quantum Break e Control.

Nel corso della storia, avremo comunque l'opportunità di sfruttare delle abilità uniche, dalla super forza al camuffamento: sarà interessante vedere dunque come questi concetti siano stati applicati alla struttura di gameplay.

Smilegate nel frattempo continua ad occuparsi della parte relativa al multiplayer, che includerà tre mappe inedite, i Mercenari Leggendari e un sistema di crescita tattico migliorato rispetto le versioni passate.

Ulteriori informazioni su CrossfireX è plausibile arriveranno nelle prossime settimane, man mano che ci avviciniamo al lancio che è più vicino di quanto previsto alla vigilia. Occhio al discorso Xbox Game Pass: solo la componente multiplayer verrà inclusa infatti con l'abbonamento.

La campagna invece dovrà essere acquistata separatamente, ad un prezzo che al momento non è stato comunicato. Il gioco supporterà comunque la tecnologia Smart Delivery dando modo di accedere sia alla versione Xbox One sia a quella per Xbox Series X/S con un solo acquisto.