Crysis 4 è ufficiale: primo trailer per lo shooter next-gen

In seguito alla fuga di notizie di questa mattina, il team di sviluppo Crytek ha confermato l'esistenza di Crysis 4.

La software house ha rilasciato un breve trailer in computer grafica nelle scorse ore, anche se la sorpresa è stata evidente rovinata dal leak.

Nel video promozionale c'è veramente poco in termini di contenuti, ad eccezione di alcuni effetti grafici che fanno riferimento alla nanotecnologia della serie e si chiude con la frase “Unisciti al viaggio. Diventa l'eroe”. Quel che è certo che Crysis 4 è ufficiale.

Crysis 4 ufficiale, ecco il trailer d'annuncio

“Ora è finalmente giunto il momento di confermare: sì, il prossimo gioco di Crysis sta arrivando! – ha scritto sul blog il capo di Crytek, Avni Yerli – Siamo così felici ed entusiasti di portarvi questa notizia e non vediamo l'ora di rivelare maggiori dettagli su ciò che ci aspetta.

In questo momento il gioco – prosegue Yerli – è nelle prime fasi di sviluppo, quindi ci vorrà ancora un po', ma volevamo portarvi le notizie in questo momento dato che siamo così entusiasti per il futuro, e per farvi sapere che ascolteremo la nostra community. Crytek ha una storia orgogliosa di collaborazione con la sua community. Crysis è incredibilmente importante per tante persone: è amato dai giocatori di tutto il mondo e alcuni di coloro che lavorano nel settore oggi lo fanno proprio per via del gioco originale, quindi vogliamo assicurarci che la prossima puntata del franchise sia all'altezza di tutte le vostre aspettative. Assicuratevi di unirvi ai nostri social e di essere coinvolti!”