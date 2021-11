Crysis Remastered: giocalo gratis su GeForce Now

Crysis Remastered è disponibile gratuitamente su GeForce Now per tutti gli utenti titolari di un abbonamento semestrale. La piattaforma di Cloud Gaming di Nvidia continua a introdurre interessanti novità, estendendo la compatibilità del servizio a 8 nuovi giochi.

La scelta di offrire gratuitamente la versione remastered di Crysis è chiaramente una provocazione, utile a mostrare le potenzialità dello streaming, prendendo in esame un gioco che ha rappresentato per anni un vero e proprio benchmark grafico su PC. GeForce Now consente infatti di giocare alla massima qualità anche su dispositivi economici e dall'hardware modesto, trasformando anche un laptop entry level in un'efficace PC da gaming. Inoltre, il cloud di Nvidia è disponibile anche su smartphone e tablet e – da ieri – sulle TV LG con sistema operativo WebOS.

Per accedere gratuitamente a Crysis è necessario acquistare un abbonamento semestrale a GeForce Now, indipendentemente dal piano scelto, compreso il nuovo RTX 3080 che permette di giocare in 1440p e 4K fino a 120fps.

Da qualche settimana, anche New World è entrato a far parte del catalogo di giochi supportati da GeForce Now, l'ottimo MMO di Amazon Games è disponibile tramite Steam.