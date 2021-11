Forza Horizon 5 da record: superati i 10 milioni di giocatori

Si tratta di un record assoluto per Xbox, Forza Horizon 5 ha raggiunto quota 10 milioni di giocatori attivi in poco più di una settimana dal day one.

Nelle prime ore di gioco, il nuovo Forza aveva già superato quota 3 milioni di giocatori, per poi diventare il gioco con la media voti più alta del 2021, scalando la classifica dei giochi più venduti su PC e Xbox. Il titolo di Playground Games è disponibile gratuitamente per gli abbonati al servizio Xbox Game Pass, situazione che ha influito non poco sull'afflusso di giocatori.

Thank you to the more than 10M #ForzaHorizon5 fans for the biggest first week in @Xbox history and @XboxGamePass EVER. GG! pic.twitter.com/WXZawEvBkO — Forza Horizon (@ForzaHorizon) November 19, 2021

Per la console di Microsoft si tratta di un primato assoluto, nessun gioco prima d'ora aveva venduto così tanto in così poco tempo. Fa specie pensare che Forza Horizon 5 – reduce da un lancio più che entusiasmante – sia stato escluso dalla categoria Game of the Year ai Game Awards 2021, gli oscar dei videogiochi, pur trattandosi a tutti gli effetti di uno dei titoli più apprezzati degli utlimi 12 mesi.

A suo tempo, Forza Horizon 4 aveva raggiunto appena 2 milioni di giocatori nella prima settimana post lancio, il confronto con il nuovo capitolo è schiacciante.

Vi ricordiamo che, per l'occasione, Microsoft ha presentato un controller personalizzato a tema Forza Horizon 5, una versione eccentrica e colorata dell'ottimo pad di Xbox Series X|S, disponibile all'acquisto su Amazon.