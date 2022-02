Cyberpunk 2077: come aggiornare da PS4 a PS5 e trasferire i salvataggi

Dopo un lancio disastroso, Cyberpunk 2077 è finalmente tornato a nuova vita.

E lo ha fatto con il tanto atteso aggiornamento gratuito alle console next-gen, vale a dire PlayStation 5 e Xbox Series X/S; update presentato nella giornata di ieri dagli sviluppatori di CD Projekt RED in una diretta streaming dedicata, per poi essere lanciato in contemporanea su entrambe le piattaforme.

L’aggiornamento per le piattaforme di nuova generazione Sony e Microsoft ha inevitabilmente riportato un gran numero di giocatori sul titolo sci-fi degli autori di The Witcher, interessanti a testare l’esperienza “potenziata”. E se è vero che sul fronte Xbox non ci sono problemi nell’usufruire subito della patch e nel trasferire i salvataggi grazie allo Smart Delivery, allo stesso modo su quello PlayStation è necessario effettuare alcune operazioni.

Per poter beneficiare di tutte le migliorie di Cyberpunk 2077 su PS5 è necessario prima di tutto riscaricare il gioco, in quanto il sistema messo a punto da Sony riconosce le versioni old-gen e next-gen come due prodotti distinti. Dobbiamo quindi andare nella raccolta giochi e selezionare il videogame che ci interessa – in questo caso quello di CD Projekt -, selezionando la versione PlayStation 5 per dare inizio al download.

Vi ricordiamo comunque che sul PlayStation Store – e su Xbox Store – è disponibile anche una versione di prova di 5 ore di Cyberpunk 2077. Di seguito, i link per effettuare i download:

Cyberpunk 2077: come trasferire i salvataggi da PS4 a PS5

L’aggiornamento di nuova generazione messo a disposizione dalla software house polacca coinvolge ovviamente anche i progressi di gioco.

Anche in questo caso, è lo Smart Delivery a venire in soccorso dei giocatori Xbox One e Xbox Series X/S, rendendo il tutto completamente automatico. Su PS4 e PS5, invece, dovremo avviare il gioco sulla console di vecchia generazione e con l’ultima patch installata, la 1.5.

Questo passaggio è molto importante, considerato che l’update pubblicato nelle ultime ore per tutte le piattaforme ha aggiunto una nuova voce nei menu attraverso la quale i giocatori possono effettuare l’upload nel cloud dei file di salvataggio. Una volta terminato l’upload, possiamo tranquillamente eliminare la versione PS4 e giocare quella PS5, dalla quale sarà possibile scaricare il file caricato in precedenza.